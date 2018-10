Manovra. Oettinger. “Non verrà approvata dalla Commissione Ue”. Replica M5S: “la cavolata del giorno”

Agenpress – La manovra di bilancio dell’Italia non verrà approvata dalla commissione Ue. Lo sostiene il commissario europeo per il Bilancio, Guenther Oettinger, sottolineando che “si è confermata l’ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell’Ue”. Oettinger ha poi spiegato che a breve arriverà una lettera del commissario degli Affari economici, Pierre Moscovici, contenente il dettaglio delle violazioni.

Su Twitter Oettinger precisa che “è mia personale opinione che sulla base dei dati sia molto probabile che dovremo chiedere all’Italia di correggere il progetto di bilancio. Nei prossimi due giorni ci saranno ulteriori colloqui informativi con il governo italiano per cercare una soluzione ed essere sicuri che gli impegni presi saranno rispettati”. Nella precisazione europea, Oettinger ribadisce che “la Commissione deve definire una opinione formale entro due settimane” dal 15 ottobre, facendo intendere che dunque una posizione ufficiale non è ancora presa.

Già ieri sera Juncker avrebbe annunciato a Conte l’arrivo della bocciatura. Il presidente della Commissione aveva parlato di “deroghe inaccettabili” richieste dall’Italia, facendo scattare la reazione del governo. La “grave preoccupazione” di Bruxelles si è dunque tradotta in una missiva che si preannuncia esplosiva: lettera che verrà inviata solo tra qualche ora in modo da dare più tempo all’Italia per apportare le modifiche richieste.

Immediata è arrivata la risposta di Lega e M5S a Oettinger. “La manovra sono convinto che farà crescere economia italiana, la bocceranno? – ha commentato Salvini da Mosca – Lasciateci lavorare, faccio appello a Bruxelles, Parigi e Berlino. Preoccupatevi delle vostre pensioni”.

“La cavolata del giorno la vince il commissario Oettinger costretto a smentire se stesso, lo ‘Spiegel’ e i giornali nostrani, nessuna bocciatura alle porte – ha detto Sergio Battelli (M5s), presidente della commissione Politiche Ue della Camera – Per noi invece la questione è sempre la stessa: la manovra del popolo non cambia. Avanti, per il bene dei cittadini”.