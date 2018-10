Manovra. Stangata da 4 mld su banche ed assicurazioni. A pagare saranno i cittadini

Agenpress – Le tabelle del documento sulla Manovra inviato a Bruxelles parlano di un impatto complessivo di 4 miliardi di euro a carico di banche e assicurazioni, di cui circa 3 per i soli istituti di credito. Una somma che arriva dal rinvio della deducibilità delle svalutazioni e perdite da credito (1 miliardo), dalle svalutazioni per le perdite dai principi contabili spalmate su 10 anni (1,2 miliardi) e da altri interventi fiscali non definiti (forse mancata deducibilità interessi passivi) per 1,2 miliardi. Per le assicurazioni vi sarà la rideterminazione degli acconti sui premi (1 miliardo).

Il tasso dell’acconto d’imposta sui premi assicurativi salirà al 75% nel 2019, al 90% nel 2020 e al 100 per cento nel 2021 e gli anni successivi. Oggi è invece previsto al 59% nel 2019 e al 74% nel 2020.

E così, nel dettaglio, l’anno prossimo dalle banche arriverà un contributo di 3,3 miliardi: gli “interventi fiscali” (non meglio precisati) varranno 1,3 miliardi (900 milioni nel 2020 e 500 milioni nel 2021); il rinvio degli sgravi su svalutazioni e perdite varrà 900 milioni nel 2019 (zero nei successivi); infine il nuovo trattamento fiscale sulla svalutazione dei crediti varrà 1,1 miliardi. Per un totale, appunto, di 3,3 miliardi il prossimo anno.

Dall’inasprimento sull’acconto di imposta sulle assicurazioni, invece, il Governo conta di ricavare nel 2019 oltre 900 milioni. Nel 2020 l’inasprimento non genererà gettito, mentre nel 2021 assicurerà 360 milioni.

L’Abi, lancia l’allarme per gli effetti negativi, non solo sui bilanci ma più in generale su famiglie, imprese e sulla crescita del Paese. Prima di fare stime si resta in attesa di vedere come questi numeri verranno tradotti nelle misure. Così si sono espressi l’ad di Mediobanca Alberto Nagel e il vice dg di Abi Giafranco Torriero, mentre il presidente di Generali Gabriele Galateri ha chiesto di “fare attenzione al settore assicurativo” e alla sua importanza.

Una parte dell’aumento sarà infatti passata ai consumatori e clienti finali via aumento delle commissioni mentre è possibile che si verifichi una stretta del credito erogato generando così un ‘moltiplicatore negativo’ per la crescita.