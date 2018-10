Manovra. Tajani (FI). Governo faccia marcia indietro. Rischio bocciatura è forte

Agenpress – “L’Italia è ancora in tempo per fare marcia indietro. Lo faccia rapidamente, nell’interesse degli italiani”.

E’ l’appello del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. “Mi auguro che questo non accada, ma il rischio è forte”, ha avvertito Tajani sottolineando che la manovra “non va nella direzione dell’interesse” dell’Italia.

“Non diminuisce la pressione fiscale, non crea nuovo lavoro, non c’è nulla per le imprese”, ha sottolineato Tajani, secondo cui la manovra contiene “soltanto assistenzialismo”.

“Il reddito di cittadinanza è qualcosa di inaccettabile perché favorisce il lavoro nero” ed “è immorale: non è giusto che un soldato guadagni come qualcuno che non fa nulla”.

Poi “non c’è nulla di importante per la sanità. C’è il grande pasticcio dell’incremento del numero dei medici che lasceranno i nostri ospedali. Saranno circa 70mila con la riforma della Fornero” ma “non c’è un’azione del governo” per nuove assunzioni.