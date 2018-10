Rinviato al 31 Ottobre il tavolo di crisi sui supermercati Iper DÌ e Super DÌ. Crippa, azienda faccia chiarezza su possibili acquirenti e futuro lavoratori

Agenpress. E’ stato rinviato a mercoledì 31 ottobre l’incontro previsto oggi al Ministero dello Sviluppo economico per il tavolo di crisi del Gruppo Commercianti associati Generalmarkey S.r.l. che, da diversi mesi, versa in una grave situazione finanziaria dopo la decisione dei vertici aziendali di chiudere i punti vendita della catena Iper DÌ e Super DÌ.

“Comprendo le difficoltà gestionali che la Società sta affrontando – dichiara il Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega alle crisi aziendali Davide Crippa – ma sono preoccupato per la mancanza di informazioni sulla cessione dei punti vendita, preannunciata come imminente nel corso del primo incontro svoltosi lo scorso 1 ottobre. E’ pertanto necessario che la proprietà faccia al più presto chiarezza sulle trattative in corso con i possibili acquirenti e sul futuro occupazionale dei lavoratori, che si trovano da mesi senza retribuzione. Al fine di tutelare i lavoratori è inoltre prioritario che l’azienda proceda con l’attivazione della procedura per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali”.