Tap. Forza Italia. Si farà. Il M5S, Lezzi e Di Battista “in esilio” hanno preso in giro gli italiani

Agenpress – “Sul #Tap @Mov5Stelle ha preso in giro elettori. @ale_dibattista e @BarbaraLezzi prima del 4 marzo: ‘con noi al governo quest’opera la blocchiamo in 2 settimane’; ‘non serve a niente, è solo mangiatoia di soldi pubblici’. Adesso il gasdotto si farà, con l’ok dei grillini #coerenza”.

Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a cui si aggiunge l’altra esponente del partito Sandra Savino. “Sul Tap Di Battista ha letteralmente preso in giro gli italiani. Con il Movimento 5 Stelle al governo, aveva promesso in campagna elettorale, ‘quest’opera la blocchiamo in due settimane’. Oggi i grillini sono al governo e il ministro Lezzi ammette che lo stop al gasdotto non è percorribile. Lo sapevano già prima del 4 marzo ma hanno lucrato voti sulle paure della gente. Forse proprio per questo Di Battista ha scelto l’esilio in Sudamerica. Il solone, ormai, potrà farlo solo laggiù”.