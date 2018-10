Bonaccini (Regioni): Ratificata l’intesa per 224 milioni destinati al sistema integrato di educazione e di istruzione in età compresa da zero a sei anni

Agenpress. “Oggi è tornata a riunirsi la Conferenza Unificata e questo è già un fatto positivo che assume un connotato importante anche per il fatto che è stata ratificata l’intesa per il riparto 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita sino a sei anni, per un totale di 224 milioni. Un’intesa su cui le Regioni si erano peraltro espresse positivamente già il 20 settembre”, lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini.

“Questi fondi serviranno per ampliare e rendere più accessibili i servizi educativi per l’infanzia e saranno integrati con un ulteriore 20% di risorse assicurate dalle Regioni. I fondi sono attribuiti alle Regioni ma poi – ha concluso Bonaccini – sulla base della programmazione regionale, saranno assegnati ai Comuni interessati”.