Di Maio: cosa c’è nella Legge di Bilancio per la Scuola?

Agenpress. Tutto il tema della scuola: voglio dirlo perché ci sono ragazzi che stanno manifestando e so che ci saranno altre manifestazioni a novembre. Vi dico apertamente che le porte dei ministeri sono sempre aperte, venite qui e parliamoci, anche nelle prossime settimane, e costruiamo insieme una nuova scuola.

Abbiamo un’idea sulla scuola, sull’università, ma prima di tutto dobbiamo avere soldi e risorse per ristrutturare le scuole, rilanciare quelli che sono i programmi didattici, ma soprattutto dare un compenso nella media europea a tutti i docenti italiani.



Per questa ragione ci tengo prima di tutto a dire che le manifestazioni si devono sempre fare, ma la cosa che voglio affermare è che non è vero che tagliamo a scuola e a università, questa è una cosa che sta girando da giorni su tutti i giornali e io non voglio che ci dividano, quindi vediamoci per un confronto anche insieme a tutti gli altri ministri competenti e parliamone.

L’unica cosa che facciamo sulla scuola, oltre a tutte le politiche che si aggiungeranno nel corso del lavoro sulla Legge di Bilancio, è che siccome c’erano dei soldi che non si spendevano per l’alternanza scuola-lavoro (le abbiamo viste le foto dell’alternanza scuola-lavoro della Buona Scuola), abbiamo scongiurato l’abbassamento degli stipendi agli insegnanti, che era una cosa che aveva previsto il precedente Governo.

E c’è tanto altro da fare anche sull’università e sui baroni universitari, non ce lo dimentichiamo.