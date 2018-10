Fraccaro (M5S). I lavori per il tunnel del Brennero devono essere bloccati

Agenpress – “I lavori per il tunnel del Brennero si devono bloccare, perché i costi dell’opera sono superiori ai benefici, quindi per il Movimento 5 stelle si deve puntare sulla mobilità sostenibile”.

Lo ha detto il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro a Bolzano. “Stiamo lavorando perché i soldi che paghiamo con le nostre tasse per la mobilità non vadano per scavare un tunnel ma per migliorare la mobilità attraverso un investimento sulla rotaia e sul trasporto pubblico gratuito”.

“Stiamo lavorando – ha proseguito – perché la gestione dell’autostrada del Brennero sia affidata in house con un controllo anche nazionale, come chiede l’Europa, ma soprattutto perché gli utili che arriveranno dall’A22 non vadano per finanziare un tunnel del Brennero i cui costi superano i benefici, ma vadano per finanziare il trasporto pubblico ed il trasporto locale. Se avanza qualcosa, poi possiamo anche ragionare sul tunnel del Brennero”. “Stiamo puntando su un altro modo di fare mobilità – ha detto – che non è quella delle gallerie che verranno ultimate magari fra 30 anni quando noi, magari, non ci saremo neanche più. Se noi dovessimo mettere quei soldi sul tunnel e non sul trasporto locale, vorrà dire che respireremo per altri trent’anni inquinamento che potremmo evitare”.

“La scelta è questa: iniziamo subito a pulire l’aria delle nostre città e delle nostre campagne o aspettiamo 30 anni? Vogliamo promuovere oggi una migliore qualità della vita”.