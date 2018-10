Incontro con le Regioni. Giulia Grillo: “Solo insieme possiamo garantire la salute dei cittadini e salvare il Ssn”

Agenpress. “L’incontro con i presidenti di Regione è stata un’occasione di confronto importante. I governatori hanno presentato un articolato documento con le questioni che ritengono più importanti nella gestione della sanità territoriale.

Tutte queste tematiche hanno una ricaduta economico-finanziaria e di programmazione che sono oggetto della legge di bilancio del prossimo anno.

Durante la riunione ho spiegato che l’impegno del governo a mantenere le cifre invariate rispetto a quanto programmato è solo la base di partenza per il 2019. Il nostro ministero è infatti già al lavoro per trovare risorse aggiuntive: e parlo di formazione post laurea, Fondo per le liste d’attesa, nuova governance del farmaco.

Sono consapevole che al sistema servirebbero più risorse da subito, ma il governo si è impegnato a garantire per il prossimo triennio (2019-21) complessivamente 4,5 miliardi in più al Fondo sanitario nazionale e questo non va sottovalutato.

Abbiamo convenuto con le Regioni di continuare a lavorare insieme con un tavolo tecnico di confronto che tocchi tutte le questioni aperte da tempo. L’obiettivo è stabilire un percorso di confronto costante e costruttivo perché abbiamo tutti interesse a valorizzare e salvaguardare la salute dei cittadini e il nostro Servizio sanitario nazionale.

Nei prossimi giorni, insieme ai tecnici delle Regioni, finalizzeremo un documento quadro programmatico perché sono convinta che solo lavorando insieme possiamo salvare la sanità pubblica e superare le odiose diseguaglianze d’accesso alle cure. Nella legge di bilancio cercheremo di fare tutte le integrazioni possibili, anche in fase di conversione”.