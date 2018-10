Manovra. Berlusconi. Siamo alle comiche. Doloroso assistere a questo teatrino

Agenpress – “È molto brutta l’immagine che stiamo dando in Europa e in giro per il mondo. Io spero che questa situazione duri poco”.

Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi sul decreto fisco “siamo alle comiche, è molto doloroso assistere a questo teatrino, questo è un governo innaturale”.

Intervistato al Grand Hotel di Trento dal direttore de ilGiornale, Alessandro Sallusti, Berlusconi mette nel mirino il governo: “I sondaggi hanno premiato le esibizioni muscolari, ma la tendenza si sta invertendo. Quando gli italiani verificheranno gli effetti dell’azione del governo apriranno gli occhi e i sondaggi cambieranno”. Insomma il commento dell’ex premier sulle mosse dell’Italia è molto critico.

Il Cavaliere poi lancia l’allarme: “Gli effetti di questa manovra porteranno il Paese alla catastrofe”. Poi punta il dito ancora contro i Cinque Stelle: “Secondo me gli esponenti del M5s hanno letto le norme sul condono, ma non le hanno capite”. Infine il leader azzurro guarda anche alle elezioni Europee del 2019 e afferma: “Se vince il sovranismo l’Europa scomparirà e questo sarebbe un grave danno. L’Europa siamo noi, non possiamo non riconoscerci. Dobbiamo difenderne l’identità e la libertà nella religione, nel sociale, nella politica. Dobbiamo essere orgogliosi di essere europei, ma dobbiamo voler cambiare questa Europa”.