Manovra. Boccia. Non amiamo i condoni. Reddito di cittadinanza non sia alternativo al lavoro

Agenpress – “La politica stia attenta alle dichiarazioni che generino ansietà. Si riappropri del suo primato che significa visione del Paese senza cavalcare le ansie”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all’assemblea di Assolombarda a Milano.

“Noi non amiamo i condoni, ci interessa di più l’idea di una pace fiscale con la rateizzazione, che è una parte che il governo ha previsto”, ha detto ancora. “Questo significa pagare tutte le tasse da parte delle imprese che hanno criticità oggettive, però significa nessuno sconto perché noi i condoni non li amiamo”.

“Il reddito di cittadinanza sia un ponte verso l’occupazione e non un’alternativa al lavoro, una soluzione demagogica in un Paese che, per tornare ai suoi fondamentali, deve generare lavoro”, prosegue Boccia che critica “le tre proposte di lavoro che non debbono essere rifiutate” per mantenere il reddito e osserva che “un giovane guadagna 780 euro per lavorare 8 ore alla settimana e un altro ne prende 1.200 per lavorare 8 ore al giorno”.

“Noi temiamo che una procedura di infrazione che l’Ue potrebbe fare diventi l’alibi per dire che l’Europa è il problema e quindi si apre un dibattito durante la campagna elettorale per le europee su Europa sì Europa no, che non è nell’interesse del Paese”.

“Il dibattito – ha aggiunto – deve essere sull’Europa come deve essere. Dobbiamo guardare a una Europa che deve incrementare l’occupazione, la dotazione infrastrutturale e deve essere il luogo ideale per i giovani e le imprese. E’ chiaro che l’Europa va cambiata e quindi il dibattito deve essere su quale Europa vogliamo realizzare e quali obiettivi”.