Manovra. Condono. Conte. “Ho fermato io l’invio al Colle del decreto fiscale”

E’ la prima volta che la cosiddetta pace fiscale viene messa nero su bianco e nell’ultima bozza del decreto fiscale, successiva all’approvazione del testo da parte del Consiglio dei ministri, la soglia di 100mila euro all’anno – si legge nel testo – è relativa alla “singola imposta”. E riguarda anche l’Iva. Per il momento l’articolo 9, oggetto dell’invettiva M5S, esclude la punibilità per “dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di Iva:i tre reati non sono punibili, fino al 30 settembre 2019, anche nel caso di riciclaggio o impiego di proventi illeciti. Resta da decidere se escludere la punibilità della dichiarazione fraudolenta. Per contro, le norme sulla prevenzione dell’antiriciclaggio e il terrorismo rimangono applicabili per gli altri casi. Non solo. Il governo punta a punire anche i “furbetti” delle dichiarazioni, che vogliono sanare proventi illeciti, prevedendo il carcere fino a sei anni per chi, scegliendo di aderire alla pace fiscale, fornisce atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero. Per spronare i contribuenti ad aderire alla nuova sanatoria, poi, arrivano gli accertamenti extra long: l’arco temporale si allunga a tre anni per tutti coloro che non si avvalgono delle varie misure di ‘pace fiscale’ mettendosi così in regola con il fisco. Tornando alla soglia di 100mila euro annunciata anche in conferenza stampa a Palazzo Chigi il giorno dell’approvazione del decreto, e della manovra, nel testo si spiega come il tetto vada inteso “per singola imposta e per periodo d’imposta, e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato”. Si avrà tempo fino al 31 maggio del prossimo anno per presentare la dichiarazione “integrativa speciale” e si potranno correggere i documenti presentati entro il 31 ottobre 2017: il ‘ravvedimento’ potra’ riguardare le imposte sui redditi e relative addizionali, le imposte sostitutive, le ritenute e i contributi previdenziali, l’imposta sul valore degli immobili all’estero e le attivita’ finanziare all’estero, dell’Irap e, appunto, dell’Iva. Sul fronte della rottamazione ter e delle mini cartelle confermate invece le misure gia’ indicate in questi giorni.