Cesa (Udc): Governo, sta assieme in base ad un contratto anziché ad un accordo politico e ne vediamo tutti i risultati

Agenpress. Salvini dice che non vuole passare per fesso, Di Maio dice che non può passare per bugiardo. In pratica i vertici del Governo in un momento così grave per il Paese danno vita ad una sceneggiata degna del teatro di Eduardo.

Si deve prendere atto che un governo in cui nessuno si fida più di nessuno e che da un momento all’altro può mettere a rischio i conti degli italiani non ha più motivo di esistere. D’altronde quando si è mai visto un Governo che sta assieme in base a un contratto anziché ad un accordo politico.

Così il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa.