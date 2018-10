Condono. Fico contrario, Salvini: non me ne frega un accidente. Di Maio: il problema è risolto

Agenpress – “Se rimane il condono, mi sembra ovvio che ci sia un problema. Si agisce all’interno di un filo rosso che è quello del contratto perché se fossimo stati uguali alla Lega, ci saremmo candidati con la Lega ma noi non siamo uguali alla Lega e non ci candideremo nemmeno con la Lega”.

Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sulla sanità a Napoli.

“A me del condono non me ne frega un accidente. La Lega è nata per dare lavoro e ridurre le tasse, non per condonare”, replica il vicepremier Matteo Salvini, a Mezzocorona, in Trentino, nella giornata di chiusura. “Quindi si accordassero fra di loro e si riparte. A me del condono non frega un accidente”.

Il Movimento 5 Stelle “non vuole il condono, se non lo vuole neanche la Lega il problema è risolto”, ha contro replicato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. “Il governo deve andare avanti con il massimo della forza, più forte di prima”.

Secondo il vicepresidente del Consiglio tanti in Europa e in Italia “sperano che il governo cada” e “un chiarimento va fatto”. “I termini dell’accordo – ha detto tornando alla pace fiscale – sono stati verbalizzati. Chi dice che è stato letto in Cdm il condono perché non si è alzato e non ha detto che non andava bene?”.