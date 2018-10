Dl fisco. Salvini. Testo letto in Cdm da Di Maio. Cambia idea? Inizio ad arrabbiarmi

Agenpress – La tensione tra M5s e Lega resta alta. Le parole forti del vicepremier, Luigi Di Maio che ha denunciato – durante il programma ‘Porta a porta’ – una manipolazione del testo dl fisco, non sono state prese bene dall’altro vicepremier Matteo Salvini. Quest’ultimo – dopo le incomprensioni degli ultimi giorni – annuncia il suo arrivo nella Capitale – per partecipare alle riunioni sul decreto fiscale.

Stralciare le parti del decreto fiscale contestate dal M5s? “Tutto si può fare”, dice Matteo Salvini. “Basta che quando la gente legge e approva una cosa, sia convinta di quello che legge e approva. Io sono qua per risolvere i problemi, non per crearli” aggiunge Salvini che si dice “fiducioso per l’incontro con Di Maio”.

“Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi”, fa sapere il ministro dell’Interno in una nota. E parlando – a margine di un incontro elettorale – attacca: “i problemi non si risolvono andando in tv a far casino”. Il cdm – da quanto si apprende – è previsto per le 13. Il vicepremier ha poi proseguito: “Io faccio quello che gli italiani mi chiedono di fare: pagare meno tasse e avere un rapporto sano col fisco ed Equitalia. A proposito di condoni sono sicuro che i 5 stelle voteranno l’emendamento della Lega che blocca il condono generalizzato per Ischia. E sono sicuro che ci aiuteranno a evitare questo scempio”.

“Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi, perché in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva”, dice ancora.

“Noi siamo persone ragionevoli. Se i 5 stelle hanno cambiato idea, basta dirlo. Se Fico è Di Maio hanno cambiato idea, basta dirlo, noi siamo qui. Lo dicono – ha aggiunto – ci sediamo al tavolo, si va avanti. Meglio per telefono che in tv”.

“In quel Cdm un uomo indicato dai 5 stelle leggeva, ed è il presidente del Consiglio, e il leader dei 5 stelle scriveva, ed è Di Maio” ha aggiunto e alla domanda se ciò sia avvenuto per l’intero documento, Salvini ha risposto : “Sì, il documento oggetto di scandalo di cui alla Lega e a Salvini non frega nulla è stato letto dal presidente del Consiglio e verbalizzato dal ministro Di Maio”. “Se non hanno capito, se hanno cambiato idea, se hanno iniziato a litigare è un problema loro. Non può essere il governo a risentire dei cambi di umore dei Cinquestelle o delle distrazioni dei 5 stelle”.

“C’è un’Europa che, come un avvoltoio, è qua che specula. E noi litighiamo” ha aggiunto. “Noi vogliamo che l’Italia vada avanti, siamo disposti ad aiutare gli italiani”.

Salvini già ieri sera dagli studi di “W l’Italia”, si era rivolto agli alleati di governo, determinato a fare luce su quanto accaduto: “se c’era qualche problema bastava dirlo: gli ultimi che volevo aiutare erano i malfattori. Molto semplicemente ci sono italiani che hanno fatto la dichiarazione ma sono ostaggi di una cartella”. E ancora: Se hanno cambiato idea ragioniamo, ma io – aggiunge – mantengo i patti. Non siamo all’alba di una crisi di governo, ci sono tante cose da fare”.