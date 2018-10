Manovra. Il 71% degli italiani preoccupato per il deficit. Grandi assenti sanità ed occupazione

Agenpress – Italiani preoccupati della manovra in deficit. E precisamente il 71%, di questi “il 29% è molto preoccupato”. E nella manovra considerano “grandi assenti” soprattutto la Sanità (42%), il sostegno a nuova occupazione (31%) e ai giovani (24%).

E’ quanto rileva una ricerca Lorien realizzata in occasione del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Sale al 39% la quota di euroscettici, sui livelli di inizio anno, soprattutto tra gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia.

La fiducia nello Stato italiano (43%) è maggiore di quella nell’Ue (40%) ma non per i millenials (il 53% ha più fiducia nell’Europa). Ma, indica ancora il rapporto, se “di fatto metà degli italiani vorrebbe cambiare l’Europa questo significa uscire dall’euro solo per un minoritario 18% che scende al 12% fra i millenials”. Quanto al Governo, aumenta di 12 punti rispetto a giugno (al 32%) il numero di chi ritiene “che siano Di Maio e Salvini senza il premier a prendere le decisioni”: per il 12% “soprattutto Salvini” per il 3% “soprattutto Di Maio”. Per il 36% decide “Conte insieme a Salvini e Di Maio”.