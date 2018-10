Manovra. Salvini. Il decreto rimane così. Se cambia la pace fiscale si crea un precedente pericoloso

Agenpress – Il testo per me è quello concordato, deciso e firmato. Non possiamo fare giochetti, e dare spettacolo davanti alla Ue che vuole sbranarci. Se modifichiamo il testo della pace fiscale, e io non voglio proprio toccarlo oltretutto creiamo un precedente pericoloso. Facciamo passare l’idea che ogni decisione è revocabile e che è tutto uno scherzo”.

E’ quanto ha detto Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero, sulla pace fiscale e in cui comunque fa sapere che “se serve che Salvini ci sia, Salvini ci sarà”.

“Non posso passare il tempo nei consigli dei ministri. Anche perché i consigli dei ministri li rispetto, quello che viene stabilito lì dentro per me vale, se per gli altri invece si possono decidere cose e poi ribaltarle, sono problemi loro ma significa svalutare quel tipo di riunioni che per me sono fondamentali”.

“Più che mettere pace sarebbe meglio non provocare a Conte questi problemi e non sono certo io a suscitarli”. “Di Maio conosceva il testo ma non rompo coi Cinquestelle”, dice poi Salvini in un’intervista alla Stampa in cui difende il decreto fiscale: “A differenza di quel che si dice, non riguarda affatto corrotti o mafiosi, e il riciclaggio di denaro sporco c’entra nulla. È solo una misura di buonsenso”.

“Non tutti i leghisti amano il reddito di cittadinanza. Ma è nei patti e si fa”. “La legittima difesa e il decreto sicurezza saranno approvati prima della legge di Bilancio, spero. L’iter parlamentare è già iniziato. Sull’Autonomia è tutto pronto ma c’è qualche ministero che frena”.