Maullu (FI): “Bisogna difendere le testate locali, vera espressione di libertà”

Agenpress. “È del tutto inammissibile che i Cinque Stelle continuino a minacciare la stampa, i giornalisti, il pluralismo dell’informazione. Dopo aver cercato di vanificare il lavoro del Parlamento europeo in materia di Copyright, ora i grillini vorrebbero scagliarsi contro le testate e le emittenti locali.

L’idea di azzerare i fondi per le testate edite da cooperative di giornalisti, dal mio punto di vista, è semplicemente folle, perché infliggerebbe un colpo durissimo all’informazione locale e alle testate minori, neutralizzando in un sol colpo migliaia di posti di lavoro. È anche per questo che in Europa ho difeso strenuamente i diritti dei creativi, dei giornalisti e degli autori: per garantire un’informazione libera, plurale e retribuita nella maniera adeguata.

I Cinque Stelle, con i loro provvedimenti sconsiderati, stanno letteralmente cercando di neutralizzare il nostro lavoro di eurodeputati, mettendo a repentaglio la qualità e la stessa sopravvivenza di un intero comparto, quello dell’informazione. L’attenzione del governo, da questo punto di vista, dovrebbe concentrarsi sul sostegno alle testate e alle emittenti locali, vera espressione di libertà”.