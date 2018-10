Migliaia di italiani predisposti al cancro ma non lo sanno. Test genetici per cure mirate

Agenpress – Test genetici per individuare le mutazioni geniche che caratterizzano un tumore e, sulla base di quelle, dare al paziente una cura mirata e ‘su misura’: è la cosiddetta diagnostica di precisione, che sta diventando sempre più importante in campo oncologico ponendo, però, un problema di costi oltre che di accesso da parte dei pazienti. Il tema è stato affrontato nell’ambito del Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) e gli esperti hanno evidenziato come oggi molti degli avanzamenti in campo oncologico siano appunto legati a test specifici.

Mezzo milione è il numero di italiani predisposti geneticamente a sviluppare un cancro, ma il 60% di loro ne è all’oscuro. Questo è quanto sostiene Ruggero de Maria, presidente di Alleanza Contro il Cancro (Rete Oncologica Nazionale) che spiega come le causa di questa mancanza siano legate anche allo scarso impiego di nuovi test molecolari.

Sono varie le mutazioni geniche legate a tumori che, se rilevate con i test di diagnostica molecolare, permettono delle cure mirate: ad esempio la mutazione her2 per il tumore al seno o la Egfr nei tessuti, la Raf per il cancro al colon o del Trk in vari tumori. Il settore oncologico è però in trasformazione e continuano ad arrivare nuovi farmaci; sarà quindi necessario avanzare anche nel sistema della diagnostica molecolare”. Ciò, rileva, “porta anche ad un risparmio per lo Stato, perché si riesce a dare il farmaco mirato solo al paziente che sicuramente ne beneficerà, e con minori effetti collaterali. La prospettiva è che in futuro i costi dei test si abbassino aumentandone la domanda e l’utilizzo”.

The European House Ambrosetti al Senato, ha reso noto che sono circa mezzo milione gli italiani con una forte predisposizione genetica al cancro, ma il 60% non ne è a conoscenza: “I numeri sono impressionanti – spiega l’esperto – Chi possiede una forte predisposizione genetica ad ammalarsi continua a non saperlo e non intraprende appropriati programmi di prevenzione che potrebbero salvargli la vita“.

I numeri si devono anche allo scarso impiego dei nuovi test molecolari che potrebbero aiutare anche a scegliere terapie più mirate: senza identikit molecolare dei tumori “è molto difficile progredire anche nelle terapie. Negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei, la decisione se procedere con la chemioterapia dopo la chirurgia è presa in base a test molecolari molto precisi e non con le metodiche convenzionali usate in Italia. Il risultato è che da noi le pazienti operate per tumore alla mammella rischiano di fare la chemioterapia senza trarne beneficio o, ancora peggio, possono non farla nonostante ne abbiano bisogno per evitare una recidiva“.