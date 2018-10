Fabrizio Cicchitto (ReL): Moody’s, se tutto era previsto sono degli incoscienti

Agenpress. Dietro al declassamento di Moody’s non c’è alcun complotto, ma le dichiarazioni dissennate di Salvini e di Di Maio, la manovra in deficit del 2,4 per aumenti vari di spesa pubblica, e lo scontro fra il M5S e Lega sul condono, i propositi di uscire dall’Euro di presidenti di commissione come Bagnai e Borghi.

Non c’è complotto nemmeno dietro le tende della Borsa italiana e la fuga di ben 70 miliardi all’estero.

Di fronte a tutto ciò il Governo non può cavarsela dicendo che tutto ciò era previsto perché questa affermazione vuol dire soltanto che ci troviamo di fronte a degli incoscienti.