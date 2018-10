Il Governo aumenta di 20 volte i limiti di idrocarburi nei fanghi utilizzati come concime

Agenpress – Su dl Genova è stato presentato un emendamento dei relatori sui fanghi di depurazione. “Apportiamo un ulteriore miglioramento all’articolo 41 dedicato alla problematica dei limiti di idrocarburi nei fanghi utilizzati come concime. La modifica proposta dai relatori in Commissione inserisce l’obbligo di dosare non solo gli idrocarburi, ma altre sostanze che possono connotare la pericolosità dei fanghi: le diossine, i Pcb, il toulene, il selenio e il berillio”, ha Alberto Zolezzi, deputato del Movimenti 5 Stelle in commissione Ambiente. “Per quanto riguarda gli idrocarburi – ha sottolineato Zolezzi – è necessario dosare nello specifico gli Ipa (idrocarburi policiclici aromatici), che producono forti danni agli ecosistemi. Una stretta sui controlli che garantisce senza dubbio standard di sicurezza più elevati”.

Un’occasione buona per aumentare di 20 volte, rispetto alle indicazioni che vengono dalla Corte di Cassazione e dal Tar della Lombardia, i valori ammissibili di un gruppo di idrocarburi chiamati C10-C40. Prima i limiti erano 50 milligrammi per chilo (quelli validi per il terreno che la magistratura, in assenza di una norma specifica, aveva preso come punto di riferimento per i fanghi), ora diventa 1.000 milligrammi per chilo.

Il governo ha giustificato la decisione con l’urgenza di risolvere il problema dei fanghi di depurazione accumulati negli scorsi mesi da una serie di vicissitudini normative e ricorsi al Tar che, secondo l’esecutivo, rischia di provocare una “catastrofe ambientale”, come ha affermato il Ministro Sergio Costa.

A partire dal 2006, un decreto legge ha stabilito un limite massimo alla presenza di questi idrocarburi nei fanghi pari a 50 mg/kg di sostanza secca. Nel 2017, tuttavia, la giunta regionale della Lombardia con una delibera alzava la quantità massima consentita di ben 200 volte (10.000 mg/kg). Una sentenza del Tar, a cui si erano appellati alcuni comuni lombardi, ha però bloccato l’aumento. Nel frattempo, i fanghi hanno continuato ad accumularsi negli impianti di stoccaggio, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Per evitare che la situazione precipitasse, il nuovo governo ha deciso di alzare i limiti a 1.000 mg/kg, ricalcando uno schema di decreto proposto dal precedente titolare dell’ambiente, ma rimasto nel cassetto con il cambio di esecutivo.

All’art. 41, figurano disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, continuano a valere i limiti dell’Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende, comunque, rispettato il citato limite.

Di seguito il testo integrale:

1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1.000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

“Il ministro Toninelli, che dice di aver scritto con il cuore il decreto, sferra un attacco all’ambiente e alla sicurezza della catena alimentare del nostro Paese perché si determinerà una contaminazione delle falde e dei terreni”, accusa il leader dei Verdi Angelo Bonelli, che ha denunciato la modifica dei valori annunciando un ricorso all’Unione europea. “E’ un’autorizzazione a spargere un milione di tonnellate di fanghi carichi di idrocarburi e metalli pesanti sui suoli agricoli. Un regalo alle imprese che trattano le acque reflue di depurazione sia civili che industriali e che in regioni come la Lombardia e il Veneto hanno accumulato scorte che non riescono a smaltire. La Lombardia aveva già provato a fissare un limite ancora più alto, ma il Tar ha bocciato la norma”.