Il M5S vuole sanare le case abusive a Ischia? Salvini: “Non è bel segnale”

Agenpress – Il Decreto per Genova aprirebbe la strada ad una maxi-sanatoria edilizia sull’Isola di Ischia colpita dal terremoto un anno fa. Il decreto emergenze, nel testo promulgato, prevede aiuti per la ricostruzione delle case di Ischia, vincolati all’accoglimento delle richieste di condono edilizio.

“Anche noi riteniamo che alcune norme, come ad esempio il condono edilizio per Ischia, non sia una buona cosa. Non è un bel segnale”, ha detto Matteo Salvini. “Se salta la pace fiscale, saltano anche la sanatoria per Ischia e l’Rc Auto”.

“Siamo sicuri che gli amici dei 5Stelle appoggeranno il nostro emendamento che evita regali a migliaia di abusi edilizi commessi a Ischia”, hanno dichiarato il capogruppo Riccardo Molinari, il presidente della commissione trasporti Alessandro Morelli e i deputati della Lega sulla norma che sarà presentata al decreto emergenze in discussione nelle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera.

Sull’eventuale sanatoria per le case di Ischia contenuta nel decreto per Genova “deciderà il Parlamento”, ha sottolineato a margine dell’incontro preparatorio della conferenza del Sistema Nazionale di protezione dell’Ambiente (Snpa). “Se si mettono i paletti io non lo so, perché la vicenda è sul tavolo parlamentare – ha affermato – io ho rappresentato il mio disagio, peraltro le ho sequestrate proprio io molte di quelle case. Ho espresso il mio disaccordo, poi deciderà il Parlamento”.

“L’emendamento che presenteremo come Lega e’ una misura di buon senso che evita regali a migliaia di abusi edilizi commessi a Ischia. Pertanto siamo certi che possa trovare il sostegno anche dei colleghi dei 5 Stelle”, dichiara il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi sulla norma che sara’ presentata al decreto emergenze in discussione nelle commissioni trasporti e ambiente della Camera”.