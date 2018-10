Il settore agroalimentare è diventato una delle “aree prioritarie” di investimento dalla malavita

Agenpress. Il comparto agroalimentare attira sempre di più l’attenzione della malavita. Nel 2018 sono infatti cresciute del 58% le notizie di reato nel settore che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali.

È quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf) nei primi otto mesi dell’anno.

Secondo una indagine Coldiretti/Ixè, più di un italiano su cinque (17%) è stato vittima di frodi alimentari nel 2018 “con l’acquisto di cibi fasulli, avariati e alterati ed effetti anche sulla salute, secondo dalla quale si evidenzia che ben l’88% dei cittadini nel momento di fare la spesa è preoccupato dell’idea che nei negozi ci siano in vendita prodotti alimentari pericolosi per la salute”.

Secondo l’organizzazione agricola, “sotto accusa sono soprattutto i cibi low cost dietro ai quali spesso si nascondono, spesso, ricette modificate, l’uso di ingredienti di minore qualità o metodi di produzione alternativi ma – aggiunge Coldiretti – possono a volte mascherare anche vere e proprie illegalità, come è confermato dall’escalation dei sequestri”.

Alla base del fenomeno la crescita del settore agroalimentare che è diventato una delle “aree prioritarie di investimento dalla malavita che ne comprende la strategicità in tempo di crisi perché del cibo, anche in tempi di difficoltà, nessuno potrà fare a meno, ma soprattutto perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la vita quotidiana della persone in termini economici e salutistici”. Una situazione alla quale gli italiani pare comunque che rispondano con durezza: più della metà (51%) chiede la sospensione dell’attività.