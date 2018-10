Librandi (Pd): Governo, Di Maio e Salvini troveranno compromesso ma bufera resta all’orizzonte

Agenpress. Il giallo e il verde sono due colori che non si abbinano molto bene, forse per niente. E’ quello che emerge in queste ultime ore caratterizzate da tanta agitazione dovuta non tanto alle ripicche tra Salvini e Di Maio che troveranno un compromesso sui tanti punti divergenti quanto nella bufera che si delinea all’orizzonte, bufera destinata ad abbattersi sugli italiani.

Uno spread galoppante, un’Europa che attende risposte, una fuga di investitori stranieri dal Paese, un ennesimo declassamento di Moody’s. E’ bene che questo Governo riveda le sue posizioni perché rischia di portare alla rovina il Paese. Gli italiani hanno scelto il 4 marzo di cambiare strada ma forse ci stanno già ripensando.

Così in una nota l’On.Gianfranco Librandi (Pd).