Nicola Zingaretti ha incontrato il commissario europeo Moscovici

Agenpress. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha incontratop il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici sottolineandone l’interesse al dialogo con le Regioni.

Il commissario Moscovici è impegnato – spiega Zingaretti – nel giro degli incontri istituzionali in Italia e ha voluto inserire “anche il rappresentante di una Regione.

Lo ringrazio perché è un elemento di sensibilità nei confronti dei diversi livelli istituzionali del nostro Paese”. “Ovviamente – aggiunge Zingaretti – c’è un interesse e al tempo stesso una volontà di aprire questo confronto, ascoltando i vari attori delle istituzioni democratiche italiane rispetto a quanto sta avvenendo tra il governo, i creditori e le istituzioni europee. Questa è stata comunque una occasione, certo non usuale, di incontro, molto importante perché c’è una voglia di interloquire con le Regioni che sono un elemento fondamentale delle istituzioni europee”.

Zingaretti ha poi lanciato una inizativa importante sul fronte ambientale. L’obiettivo del Presidente è quello di creare una regione ‘green’ dallo sviluppo sostenibile: “in questi anni nel Lazio abbiamo lavorato moltissimo su questa idea di modello di sviluppo e non ci fermiamo più. Abbiamo deciso che dal 1°gennaio in tutti gli uffici regionali lavoreremo affinché scompaia la plastica e inizierà la stagione della carta riciclata, poi in tutte le società regionali e, come linee d’indirizzo, anche in tutte le Asl, dove in quel caso si punterà a ridurre notevolmente sia il consumo della plastica che della carta, come primo grande segnale. Poi, gli edifici pubblici verdi, cioè un efficientamento energetico totale” aggiunge Zingaretti ricordando che “in tre anni lo abbiamo già fatto in 155 scuole e altri edifici pubblici e abbiamo finanziato, e partiranno i cantieri, altri 100 edifici pubblici”.

Entro l’anno arriverà il “Piano Lazio Green” e il Consiglio approverà l’aggiornamento del Piano di tutela delle acque. Entro due settimane, poi, sarà firmato l’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente sulla qualità dell’aria. Entro sei mesi, arriverà anche il piano per realizzare 100 bacini idrici (per un costo di 10-15 milioni) per la lotta alla siccità. Infine entro febbraio sarà approvato il Piano territoriale paesistico regionale: il Ptpr ha avuto il via libera dalla Giunta.