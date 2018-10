NyT. Khashoggi è stato strangolato. Arrestate 18 persone. Trump chiede giustizia

Agenpress – L’Arabia Saudita ha confermato questa sera che il giornalista Jamal Khashoggi è morto. Lo riferisce la televisione di Riad, citata da diversi media internazionali.

Khashoggi “ha tentato di fuggire dal Consolato, lo hanno fermato, preso a pugni. Lui ha iniziato a urlare, allora uno dei presenti lo ha preso per il collo, strangololandolo fino alla morte”, scrive il New York Times citando un “alto funzionario saudita”, il primo a confermare l’assassinio al quotidiano. “C’è un ordine generale del Regno di far rientrare i dissidenti che vivono all’estero. Quando Khashoggi ha contattato il Consolato, il generale Assiri ha inviato il team di 15 uomini”, aggiunge la fonte.

“Voglio parlare con il principe ereditario saudita prima di intraprendere i prossimi passi”, ha detto Donald Trump spiegando che preferirebbe “un certo tipo di sanzioni” contro l’Arabia Saudita ma salvando gli accordi per la vendita di armi che se messi in discussione metterebbero in difficoltà società e posti lavoro americani.

Intanto diciotto cittadini sauditi sono stati arrestati dalle autorità di Riad, secondo quanto riferisce la televisione saudita citata dal Guardian. L’emittente ha anche detto che è stato rimosso dall’incarico il generale Ahmed al-Asiri, un alto ufficiale dei servizi segreti coinvolto nella vicenda.

Oltre a Qahtani e il generale Ahmed al-Asiri – numero due dell’intelligence saudita – sono stati rimossi i generali Mohammed bin Saleh al-Rumaih, del Direttorato dell’intelligence, Abdullah bin Khalifa al-Shaya, a capo del settore Risorse umane, Rashad bin Hamed al-Mohammad, responsabile del Dipartimento della sicurezza e della protezione.

Trump chiede a Riad di “fare giustizia tempestivamente, in maniera trasparente e in conformità’ con un processo equo”.

Per Trump quindi l’annuncio da parte di Riad degli arresti in connessione con l’assassinio di Khashoggi “e’ un buon primo passo”. “Ma quello che e’ accaduto e’ inaccettabile”.