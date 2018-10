Agenpress. Facciamo definitivamente chiarezza. Come già detto, alla Lega non interessa alcun “condono”, nel contratto di governo si parla di saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia solo per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscito a pagare tutto.

Manteniamo gli impegni, rispettiamo il contratto e aiutiamo gli Italiani onesti, noi saremo felici e contenti.

E’ quanto dichiara in una nota Matteo Salvini.