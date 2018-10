Di Maio: “Vogliamo creare un nuovo gruppo europeo”

Agenpress. “Vogliamo creare un nuovo gruppo europeo: a gennaio pensiamo a un manifesto per mettere insieme nuove forze che stanno nascendo ovunque. I Verdi hanno un loro gruppo e non abbiamo avuto interlocuzioni positive. L’idea è un gruppo che abbia unito i delusi di destra e sinistra”

“Un progetto che sostituisca quei partiti che erano Pd e FI a livello europeo e che hanno tradito elettori”. “A livello politico europeo ci sono due blocchi: i partiti tradizionali come Ppe e Pse e le destre in cui andrà Salvini. Noi stiamo cercando di coalizzare forze politiche emergenti in tutti gli stati europei” – ha detto il vicepremier Luigi Di Maio invitato oggi alla trasmissione “1/2 h in più”, su Rai 3.