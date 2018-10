Italia 5 Stelle. Conte. Ci aspetta un cammino lungo, fino al 2023. Io garante del contratto

Agenpress – “Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte dal palco di Italia 5 Stelle, annunciando di essersi “decurtato del 20% lo stipendio. Mi sono ridotto lo scorta”.

“Molti provavano a dissuadermi dall’incominciare questa esperienza, invece ho accettato con convinzione. Io il Movimento lo conoscevo, già 5 anni prima mi era stata chiesta la disponibilità per l’organo di autogoverno della magistratura, e io all’epoca dissi ‘non vi conosco’, ma mi fu risposto di fare solo il mio dovere e non ho mai ricevuto una sola indicazione in 5 anni”, ha raccontato Conte. “Abbiamo tutelato le vittime dei terremoti. Abbiamo tutelato chi scappa dalla guerra, chi rivendica il diritto alla salute. Abbiamo fatto tante cose in 143 giorni. Abbiamo tante cose da fare. Vogliamo migliorare questo paese dalle fondamenta”.

“Abbiamo un progetto per il Paese”, per questo “abbiamo caratterizzato questa esperienza di governo in modo originale e trasparente: un contratto di governo in cui sono scritte le cose da fare, nell’interesse vostro, del popolo, dei cittadini”.

“L’Italia ora si fa rispettare nei consessi internazionali, con forza, dignità, determinazione e giusto orgoglio”.

“Stiamo lavorando intensamente dal primo giorno ma per realizzare tutto il nostro programma il nostro arco di impegno deve essere lungo: fino al 2023″, ha detto ancora annunciando di volere ” essere il garante del contratto di governo e questo Paese lo cambieremo con voi”. Per Conte “il programma da realizzare è lungo, abbiamo tante cose da fare, dobbiamo rinnovare il Paese dalle fondamenta”.