Migranti. Salvini. Continueremo a pattugliare i confini. Con Francia nessun accordo bilaterale

Agenpress – “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana è a presidiare il confine”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con riferimento all’ultimo episodio da lui denunciato con un video postato su Facebook. Nel video, tre migranti vengono scaricati da un mezzo della polizia francese a Claviere, comune dell’Alta Val di Susa sulla linea del confine italo-francese.

“La Francia ha comunicato di voler consegnare un gruppo di immigrati alle 9,49 di ieri, peccato li avesse già abbandonati in territorio italiano- continua Salvini- Non solo. Non c’è alcun accordo bilaterale Italia-Francia, scritto e ufficiale, che consenta questo tipo di operazioni. Se Parigi parla di ‘prassi’ ne deve rispondere il governo precedente: ora l’aria è cambiata e non accettiamo che vengano portati in Italia degli extracomunitari fermati in territorio francese, senza che le nostre forze dell’ordine possano verificarne l’identità”. “L’ennesimo abuso transalpino- aggiunge il ministro- che ha approfittato anche della buona fede della nostra polizia, avrà conseguenze: per nostra iniziativa a Claviere sono già state inviate delle auto di pattuglia per controllare e presidiare il confine. Dalle parole ai fatti”.

“Continueremo a pattugliare i confini, l’Italia ha rialzato la testa. Invito Castaner a Roma”, ha detto ancora Salvini dopo che ieri sera – in seguito ai fatti di Claviere – la Francia, su iniziativa del ministro dell’Interno Christophe Castaner, ha proposto all’Italia un incontro per migliorare la cooperazione al confine. È successo ieri sera, dopo i fatti di Claviere.

“L’Italia non è più pavida, rassegnata a essere il campo profughi d’Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino. Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel frattempo continueremo a pattugliare i confini. Siamo un Paese che ha rialzato la testa: chi non l’ha ancora capito se ne renda conto”. Commentando le parole del suo omologo francese Castaner, secondo il quale “le decisioni unilaterali non possono farci passi in avanti”.

“Prendo atto con soddisfazione. Castaner evidentemente fa autocritica dopo gli episodi di immigrati scaricati come pacchi dalla polizia francese nei boschi italiani. Castaner è ministro da pochi giorni, sono sicuro che lavoreremo bene e nel rispetto reciproco. Ma servono i fatti: noi siamo pronti a tirare dritto”. Peraltro, il ministro francese ha invocato “più efficacia nei provvedimenti di espulsione”. “Sono d’accordo” sottolinea Salvini, “è quello che sostengo da anni eppure mi davano del razzista, anche da Parigi. Meglio tardi che mai”.