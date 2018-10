Sen. Malan (FI): ll problema non l’accordo Lega-M5s ma i contenuti della Manovra

Agenpress. I protagonisti del Governo gialloverde sono troppo impegnati a litigare fra di loro, smentirsi, attaccarsi e poi riconciliarsi, per potersi rendere conto che stanno giocando con il futuro degli italiani. Il problema di questa manovra e di quello che c’è dentro non è se trovano o non trovano l’accordo, non è quel che ne dicono Unione Europea e agenzie di rating, ma che non facendo nulla per lo sviluppo, mettendo in discussione una dopo l’altra le grandi infrastrutture indispensabili alla competitività, incentivando la decrescita e il non lavoro, tolgono il futuro alle imprese, ai giovani e all’Italia intera.

Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia in Senato.