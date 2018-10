Bellanova (PD): “Europa sì ma non così. E’ questa la nostra sfida. Per un europeismo ben temperato”

Agenpress. “Non si dà futuro dell’Europa se anche la rappresentanza non gioca fino in fondo il suo ruolo e assume le sue responsabilità. E’ su questo che chiamiamo al confronto e alla discussione anche le parti sociali, rappresentanze dei lavoratori e rappresentanze dell’impresa.

Condizioni di lavoro, salari, salute e sicurezza sono questioni essenziali e sensibilissime se vogliamo veramente contrastare la concorrenza sleale e misurarci realmente sul contrasto alle delocalizzazione e la dinamiche delle colonie interne. Armonizzarli deve essere l’obiettivo di una politica europea riformista. Diciamo no all’austerity non guardando indietro ma per andare avanti. La democrazia ha un costo, ma il guadagno è infinitamente maggiore”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova pochi minuti fa prima di partecipare al dibattito sul tema “Come cambierà il mondo?”, a Venezia – Cannareggio nell’ambito degli appuntamenti della Notte Rossa.

“I risultati elettorali della Baviera”, ha proseguito la senatrice Bellanova, “ci danno elementi che dobbiamo saper cogliere, così quello che accadrà in Assia la settimana prossima ma che già ci fornisce indicazioni preziose, e i movimenti anti-brexit. Certo non tutto è lineare e semplice da interpretare ma è a questo sforzo che siamo chiamati, curando un po’ meno orticelli autoreferenziali e asfittici e cogliendo un po’ meglio i segnali che arrivano.

C’è uno scardinamento che guarda avanti e che le popolazioni europee stanno in parte cogliendo. Europa sì ma non così è il nostro obiettivo, per un europeismo inclusivo e ben temperato.

E’ una sfida che coinvolge tutti perché sui terreni concreti – quelli che decidono il movimento della storia e indicano la capacità della politica di non abdicare al suo ruolo e alla sua funzione – abbiamo maturato tutti ritardi e disattenzioni. Parlare di innovazione e di futuro, quando sappiamo che tra venti o trenta anni la manifattura e l’impresa che abbiamo conosciuto non esisteranno più, fa paura. Ma è questo il terreno: tenere insieme innovazione e inclusione. Questo obiettivo non riguarda solo il nostro Paese, che ha accumulato ritardi enormi, ma tutti i paesi europei. E riguarda i Mezzogiorno, quelli della sponda sud europea e quelli della sponda nordafricana”.