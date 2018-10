Donald Trump ritira gli Usa dall’accordo nucleare firmato nel 1987 da Reagan e Gorbaciov

Agenpress – “Finché qualcuno viola questo accordo, non saremo gli unici a rispettarlo.La Russia non ha aderito all’accordo, quindi concluderemo l’accordo, lo violano da molti anni, non so perché il presidente (Barack) Obama non ha negoziato o ritirato, e non lasceremo che violino un accordo nucleare e uscire e fare armi (mentre) non ci è permesso”.

Lo ha detto il presidente americano Donald Trump spiegando così l’annuncio dell’intenzione di far uscire gli Usa dal Trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia, firmato da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov. L’accordo sino ad oggi è stato una delle pietre miliari del disgelo che portò alla fine della guerra fredda. Grazie all’accordo furono distrutti 2.692 missili, 846 americani e 1.846 russi. L’Inf, frutto di uno storico vertice a Reykjavik tra Regan e Gorbaciov l’anno prima della firma, servì a limitare il numero dei missili dispiegati in Europa.

“A meno che la Russia non venga da noi e la Cina venga da noi e vengano tutti da noi e dicano: ‘Facciamoci tutti intelligenti e nessuno di noi sviluppa quelle armi’. Ma se la Russia lo sta facendo e se la Cina lo sta facendo e noi stiamo obbedendo all’accordo, è inaccettabile”, ha aggiunto affermando che gli Usa sono pronti a rinegoziare il disarmo o a sviluppare nuove armi nucleari, stando a quanto scrive il sito del Guardian. Trump, parlando di Russia e Cina.

“La Russia non ha aderito all’accordo, quindi abbiamo intenzione di chiudere l’accordo e svilupperemo le armi. Se diventassimo intelligenti e se gli altri diventassero intelligenti e dicessero “Non sviluppiamo queste orribili armi nucleari”, ne sarei estremamente felice”.