Energia. Crippa in Giappone all’Hydrogen Energy Meeting

Agenpress. Dal 22 al 24 ottobre 2018, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’ energia Davide Crippa sarà in Giappone in rappresentanza del Governo italiano per partecipare all’Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2018, l’incontro internazionale che riunisce ministri, rappresentanti di aziende private e altre parti interessate provenienti dai principali Paesi impegnati nel settore dell’idrogeno.

L’evento sarà l’occasione sia per discutere ed approfondire i futuri indirizzi politici per l’utilizzo dell’idrogeno a livello globale, sia per avviare un percorso di cooperazione internazionale.

“L’Italia ha maturato una lunga esperienza di ricerca nel settore dell’idrogeno e ha coordinato diversi progetti a livello europeo sulla produzione di idrogeno da energia eolica e da altre fonti rinnovabili non programmabili -. Ha dichiarato il Sottosegretario Davide Crippa.

Tuttavia, le tecnologie per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno richiedono ancora una forte collaborazione internazionale tra i governi, i centri di ricerca e l’industria – ha proseguito il Sottosegretario – e sono necessari investimenti continui in ricerca, sviluppo e distribuzione per ridurre i costi e migliorare l’efficienza complessiva del sistema che, a sua volta, aiuterà a ridurre il costo dell’idrogeno per gli utenti finali. Questo incontro rappresenta un’eccellente opportunità di confronto – ha concluso Crippa -, considerando anche gli effetti relativi all’integrazione dei mercati dell’energia, la flessibilità dei sistemi e l’uso finale in una vasta gamma di settori.”

Il Sottosegretario, inoltre, incontrerà una serie di aziende giapponesi attive nel settore dell’energia per discutere di possibili collaborazioni con l’Italia su progetti innovativi riguardanti i settori dell’automotive, delle energie alternative e della climatizzazione degli edifici.