Fca, Centrella (Cisal Metalmeccanici): “Cessione Magneti Marelli occasione di crescita”

Agenpress. “Riteniamo che la cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei possa rappresentare un’importante occasione di crescita per l’azienda di componentistica auto, ma è necessario conoscere le strategie industriali di lungo periodo che la nuova proprietà vorrà mettere in atto per capire se questa operazione permetterà alla nuova società di affermarsi come leader mondiale nel settore automotive con ritorni occupazionali e produttivi positivi per il nostro Paese”.

Così in una nota il coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella.

“Per questo motivo, – spiega il sindacalista – è importante avviare un confronto non solo con la nuova società, in modo che chiarisca i piani che sta sviluppando per il futuro degli stabilimenti italiani, ma anche con il Governo, affinché vengano analizzati i cambiamenti che stanno interessando il settore auto e l’organizzazione di Fca in particolare”.

“Per il momento – conclude Centrella – apprezziamo le rassicurazioni circa il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, visto che Magneti Marelli conta quasi diecimila dipendenti in Italia, con stabilimenti in diverse Regioni, e la scelta di mantenere la sede centrale a Corbetta, in provincia di Milano. Inoltre, riteniamo che la decisione di far rientrare il settore della plastica direttamente nel perimetro di Fca dia ulteriori garanzie anche ai lavoratori dei siti produttivi delle unità di stampaggio”.