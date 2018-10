Grillo ironizza sugli autistici. “Fanno esempi che non c’entrano un cazzo con quello che sta dicendo”

Agenpress – “Chi siamo? Siamo pieni di malattie nevrotiche, siamo pieni di autistici, l’autismo è la malattia del secolo” ha detto Beppe Grillo, fondatore del M5S durante il suo intervento a Italia 5 Stelle.

“L’autismo non lo riconosci, per esempio è la sindrome di Aspergher, c’è pieno di questi filosofi in televisione che hanno la sindrome di Asperger. Che è quella sindrome di quelli che parlano in quel modo e non capiscono che l’altro non sta capendo. E vanno avanti e fanno magari esempi che non c’entrano un cazzo con quello che sta dicendo” scherza strappando le risate dei militanti, “hanno quel tono sempre uguale. C’è pieno di psicopatici”.