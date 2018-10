Manovra. Conte. Si al dialogo con Ue ma non si cambia. Parole Grillo su Mattarella? Dette a titolo personale

Agenpress – “Nella lettera all’Ue vogliamo spiegare la nostra manovra. Già in questa lettera abbiamo spiegato perché l’abbiamo impostata in questi termini, abbiamo spiegato la direzione della nostra politica economica, gli obiettivi che intendiamo raggiungere. Ma siamo disponibili a metterci a un tavolo per proseguire una interlocuzione con la Commissione europea”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera.

“Se io oggi di fronte alla lettera Ue dicessi che abbiamo sbagliato e riscriviamo la manovra, vorrebbe dire ammettere che abbiamo fatto una manovra sbagliata, non meditata e articolata. Ma non è così”.

“Il 2,4% è tetto massimo che ci siamo impegnati solennemente a rispettare, anzi nella programmazione triennale abbiamo previsto di andare all’1,8% nel 2022. Siamo anche disponibili a valutare un contenimento nel corso di attuazione della manovra”.

“Sembra una manovra azzardata sul 2,4% del deficit/Pil ma la realtà è che noi ci siamo ritrovati con un deficit di partenza che non era più quello previsionale allo 0,8% ma l’abbiamo dovuto portare a 1,2%. Partivamo dall’1,2%, poi c’era l’Iva, e sterilizzarla costava lo 0,7%, si arrivava quindi al 2%. Il fatto di aver impostato il 2,4% significa aver programmato uno 0,4% aggiuntivo dedicato quasi tutto agli investimenti”.

“Tutte le promesse elettorali ci costano all’incirca 17 miliardi in gran parte finanziati con la crescita, non i 100 miliardi pronosticati dai grandi soloni”.

“La patrimoniale è assolutamente esclusa: se per qualche motivo dovessimo andare in difficoltà semplicemente adotteremmo dei tagli di spesa per rientrare negli obiettivi prefigurati. Ad esempio se la crescita del Pil non dovesse assecondare le nostre posizioni. Ma la patrimoniale è esclusa”.

E facendo probabile riferimento alle parole dei giorni scorsi del commissario al Bilancio Oettinger, aggiunge: “se un commissario Ue prima di leggera la manovra e prima che arrivi la lettera dell’Ue mi dice che questa manovra verrà rigettata, io dico che che è un pregiudizio e che è inaccettabile che provenga da chi rappresenta un’istituzione” come l’Ue”.

E sulle dichiarazioni di Grillo fatte ieri dal palco di Italia 5 stelle, secondo il quale devono essere ridotti i poteri del Capo dello Stato, “le dichiarazioni di ieri impegnano chi le ha fatte: anche il M5s ha prontamente dichiarato che quelle sul capo dello Stato sono posizioni personali di Grillo che non coinvolgono affatto il M5s o un manifesto politico. Non c’è nulla del genere nel contratto di governo”, dice Conte. “C’è stata una mia conversazione col presidente della Repubblica, abbiamo anche commentato ma il presidente era molto sereno. Non montiamo polemiche inutili”.