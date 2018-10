Manovra. Ufficio bilancio. Rallenta la crescita,+0,1% terzo trimestre. Aumenta l’incertezza.

Agenpress – “In Italia si avvertono segnali di rallentamento ciclico e si profila un progressivo indebolimento della ripresa. Una ripresa sul futuro della quale pesa una crescente incertezza e incombono i forti rischi di peggioramento del quadro economico internazionale”.

Lo scrive l’Ufficio parlamentare di bilancio nella Nota sulla congiuntura di ottobre, stimando per il terzo trimestre una crescita dello 0,1% (dal +0,2% calcolato dall’Istat nel secondo trimestre). Il Pil nei conti annuali potrebbe attestarsi, secondo l’Upb, a +1,1%, leggermente al di sotto della stima del governo (+1,2%).

Nella prima parte dell’anno, si legge nella Nota dell’Upb, l’attività economica ha registrato un rallentamento, frutto di una battuta d’arresto degli scambi con l’estero, pure a fronte del marcato aumento degli investimenti. “Le indicazioni congiunturali più recenti indicano che i segnali di rallentamento si sono consolidati, soprattutto nell’industria che dovrebbe essere rimasta pressoché stazionaria nel trimestre estivo”.

“L’incertezza comincia a pesare sulla fiducia di famiglie e imprese: l’indicatore Upb, pur mantenendosi su valori storicamente bassi, – prosegue il report – ha segnato in estate il secondo rialzo consecutivo, determinato prevalentemente dalle sotto-componenti dell’indice relative al settore dell’industria in senso stretto e dei servizi”.

“La debolezza della fase ciclica si riflette dunque nelle stime di breve periodo, che ipotizzano per il terzo trimestre una crescita congiunturale pari a +0,1% (in una banda compresa tra 0,0 e 0,2%), “che risente della volatilità del ciclo industriale e delle incertezze del contesto internazionale”. Nell’ultimo scorcio d’anno risulterebbe poi confermata la stessa dinamica produttiva del terzo trimestre, a fronte di margini d’incertezza comunque più elevati.

“Tale profilo condurrebbe a un incremento del Pil nel 2018, aggiustato per il calendario, dell’1,0%. Considerando che l’anno in corso ha tre giorni lavorati in più del 2017 la variazione nei conti annuali potrebbe attestarsi all’1,1%.

L’Upb conferma quindi la stima sul 2018, effettuata in occasione dell’esercizio di validazione del quadro macroeconomico contenuto nella Nadef, leggermente al di sotto della previsione del Governo. Le attese di bassa crescita nella seconda metà del 2018 incidono anche sul trascinamento statistico per il prossimo anno, che sulla base delle previsioni per l’anno in corso risulterebbe molto contenuto (0,2%)”.

Sulle previsioni a breve e medio termine incombono tuttavia significativi e crescenti fattori di rischio collegati ai timori che possano realizzarsi scenari sfavorevoli.