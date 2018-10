Provincia autonoma di Trento: i risultati delle elezioni

Agenpress. Nella Provincia autonoma di Trento il 21 ottobre hanno votato 275.017 elettori (su 429.378), ovvero il 64,05 per cento degli aventi diritto.

Il trentino ha già eletto il proprio presidente, di tratta di Maurizio Fugatti (ex Sottosegretario agli Affari Regionali nel Governo Conte) che ha ottenuto 124.116 voti (di cui solo al presidente 3675) pari al 46,69%. Fugatti è stato sostenuto da 9 liste (Lega Salvini Tentino; Progetto trentino; Agire per il Trentino, Civica Trentino – Autonomia e Libertà; Fassa; Autonomisti Popolari; Forza Italia – Berlusconi con Fugatti; Unione di Centro con Fugatti; Fratelli d’Italia con Fugatti).

Distaccati gli altri candidati alla presidenza. Giorgio Tonini (sostenuto da: Unione per il Trentino; Futura 2018 con Paolo Ghezzi Partecipazione e Solidarietà; Pd) ha ottenuto il 25,43 per cento (67.599 voti). Ugo Rossi, Presidente uscente (sostenuto solo da Patt, Partito autonomista Trentino Tirolese) ha ottenuto 33.045 voti (pari al 12,43 per cento). Infine Filippo Degasperi, candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle ha avuto 18.887 voti (il 7,10 per cento)