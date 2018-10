Renzi (PD). Salvini svenduto al M5S. Noi abbiamo preso più voti di lui

Agenpress – Salvini su Facebook dice che io ho massacrato gli italiani, che sono stato licenziato dagli elettori e che l’ho insultato. In ordine:

1. Qui c’è il cartellone sui risultati 2014-2018, altro che massacro. Noi abbiamo fatto ripartire l’Italia.

2. Noi abbiamo preso il 18% alle elezioni, lui il 17%. Se loro governano e noi no è solo perché noi non ci siamo svenduti ai cinque stelle per una poltrona come invece ha fatto la Lega

3. Non ho insultato Salvini. Ho solo detto che la cialtronaggine del Governo ha fatto crescere lo spread da 100 a 300: sono 5 miliardi di euro che paghiamo tutti.

Questi sono i fatti, Salvini. Il resto è propaganda. Buona domenica a tutti.

Lo scrive Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook.