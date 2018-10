Roma. Rachele Mussolini. Sostegno ai lavoratori dell’Ama

Agenpress – “Desidero esprimere la mia vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ama che, dalle dieci di questa mattina, a fianco delle organizzazioni sindacali, stanno presidiando Piazza del Campidoglio per rappresentare il disagio e le criticità che stanno vivendo in questo periodo”.

A dichiararlo l’Onorevole Rachele Mussolini (Lista Civica “Con Giorgia”).

“Credo che per l’Amministrazione sia arrivato il momento di spiegare il rimpallo continuo con cui, bloccando il bilancio dell’azienda, ne pregiudica l’effettivo rilancio, ma anche quello di operare, una volta per tutte, in maniera chiara, smettendola di mettere in campo operazioni di facciata non pianificate a dovere e non supportate da strumenti idonei, come quella del porta a porta”.

“Questa città merita una Giunta che affronti i problemi senza negarli”, conclude l’Onorevole Rachele.