Sammartino, Sorrentino, Kanit: il momento d’oro del poker italiano

Agenpress Il poker italiano sta vivendo senza dubbio un periodo di grande successo, grazie alle qualità di giovani professionisti che, negli ultimi tempi, sono riusciti a portare a casa risultati eccellenti anche contro avversari molto quotati. Dario Sammartino, Raffaele Sorrentino e Mustapha Kanit sono solo alcuni dei nomi più in voga del momento: conosciamoli meglio e scopriamo quali sono i loro segreti per essere sempre al top nei tornei internazionali.

Partiamo proprio da Mustapha Kanit, nato ad Alessandria il 24 gennaio 1991 e considerato, nonostante la giovane età, uno dei giocatori di poker più vincenti di sempre. Avvicinatosi al mondo del poker dopo il liceo, Kanit era all’epoca un ragazzo timido e buono, ancora alla ricerca, come molti alla sua età, della sua vera dimensione nel mondo. La sua vita cambia proprio con la scoperta del poker, un gioco che per lui diventa una vera e propria vocazione.

Mustapha inizia infatti ben presto a partecipare a diversi tornei in giro per l’Italia, lavorando anche in circoli privati come barista o dealer per rimanere quanto più in contatto con quel mondo che tanto lo affascina, e comincia a portare a casa le prime vittorie. Sin da subito apprezzato nell’ambiente per le sue qualità nel gioco, Kanit non ha mai negato di aver fatto anche tanti errori e di aver conosciuto periodi di magra, che tuttavia per lui si sono trasformati in un momento di consapevolezza e forza.

È stata proprio la sua capacità di lavorare sugli sbagli commessi, infatti, a portarlo nel corso degli anni ai massimi livelli e nelle città più importanti del poker internazionale, come Las Vegas, Cannes, Barcelona, Vienna e Malta, fino al trasferimento in Australia. Tra i suoi risultati più eclatanti, la vincita di $ 1.304.720 alle PokerStars SCOOP-45-H: $10,300 NL Hold’em Main Event.

Arriva da Napoli invece Dario Sammartino, classe 1987, un talento naturale del poker proveniente da studi in economia ed esperienze lavorative come PR. La carriera di Sammartino, oggi quarto italiano più vincente nella storia del poker, inizia quasi per caso, dalla semplice curiosità di approcciarsi a questo mondo così affascinante. Dopo importanti perdite nei primi mesi, in cui il giovane Dario non aveva ancora compreso appieno le tecniche di gioco e le proprie capacità, il pokerista napoletano comincia allora a dedicarsi allo studio delle migliori strategie, maturando una consapevolezza maggiore e le conoscenze giuste per approcciare tornei di livello.

In pochi anni Sammartino finisce per macinare successi importanti in tutto il mondo, dall’Egitto a Malta a Parigi, tanto da riuscire ad arrivare anche al primo posto alla leaderboard del GPI Player Of The Year 2017. Forte degli ottimi risultati ottenuti anche in occasione delle World Series of Poker 2018, il giovane pro player napoletano può dire di aver raggiunto risultati invidiabili anche in quest’ultimo anno di gioco, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del poker italiano e internazionale, esempio di come caparbietà e impegno possano trasformarsi nel pass per ottenere il successo in qualsiasi campo.

L’altro nome di spicco del poker italiano è quello di Raffaele Sorrentino, 38enne calabrese arrivato in appena 6 anni di carriera all’undicesimo posto tra i pokeristi italiani più vincenti di sempre. Attivo sia on line che nei tornei live, Sorrentino è la dimostrazione di come il successo possa essere raggiunto in maniera rapida, coltivando al meglio la propria passione.

All’esordio nel 2012 con un 47° posto nel Mini IPT di Sanremo e qualche altro buon piazzamento nell’EPT di Barcellona, già nell’anno successivo Sorrentino è riuscito a portare a casa un secondo posto nel No Limit Hold’em – Turbo EPT tenutosi nella stessa città spagnola. Da quel momento la sua carriera è stata un susseguirsi di successi e ottimi piazzamenti, culminati nel 2017 con la vittoria del Main Event del PokerStars Championship di Monte Carlo e il terzo posto nell’appuntamento principale della capitale catalana.

Giocatore aggressivo e mai intimorito dalla possibilità di affrontare i nomi più importanti del poker mondiale, Sorrentino è oggi un avversario temuto e rispettato da tutti, un vero campione del poker in grado di portare, con Kanit e Sammartino, il nostro Paese ai livelli più alti.