Antonella Cortese (Criminologa): Violenza Donne, conferenza in Consiglio Regionale della Calabria

Agenpress. La violenza sulle donne sarà al centro di un interessante dibattito organizzato il 26 ottobre a Reggio Calabria dal coordinatore dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere Mario Nasone.

La Calabria dopo la Liguria è la regione dove ci sono più casi di femminicidio e da qui l’esigenza di dare vita ad un Piano regionale che preveda un monitoraggio capillare attraverso le Prefetture per calibrare meglio le azioni di prevenzione e di contrasto nelle varie zone della regione che si presenta con appena sette centri anti violenza e con pochissime case rifugio.

La conferenza in Consiglio Regionale si aprirà con la testimonianza di Anna Maria Scarfò una donna che ha avuto il coraggio di denunciare e ribellarsi ,un esempio da seguire per tutte coloro che preferiscono tacere per paura o per vergogna.

Restando in tema condivido la bella iniziativa di Eleonora Costa e Alessandra Fichera che hanno realizzato con il sostegno di due nazionali di rugby Carlo Canna e Mattia Bellini un progetto chiamato “Angelica e le altre” per dare forza alle donne che subiscono violenza.

Così in una nota la criminologa Antonella Cortese.