Anzaldi (PD): “Gli italiani, grazie al Movimento 5 stelle, devono ricominciare a pagare per Alitalia”

Agenpress. Invece di migliorare e aumentare i treni per i pendolari, invece di renderli più umani con bagni dignitosi, fasciatoi e accesso alle carrozzine, invece di ridurre al minimo ritardi e disagi anche per l’alta velocità, invece di fare nuovi investimenti per i passeggeri, gli utili e i buoni bilanci delle Ferrovie saranno usati per caricarsi perdite, debito e business fallimentare dell’azienda privata Alitalia.

Ecco la “quadra” annunciata da Di Maio e dal Governo M5s-Lega: invece di risolvere un problema, ne creano un altro. Un danno per i pendolari e per tutti i contribuenti.

Intanto il lavoro di oltre un anno dei commissari Alitalia viene vanificato, i potenziali investitori che si erano fatti avanti in questi mesi vengono lasciati scappare: l’unica certezza, secondo gli annunci del leader M5s, è che dai prossimi giorni il Gruppo Fs, portato al massimo degli utili dalla gestione Mazzoncini vergognosamente epurato dal Governo, dovrà acquistare con i soldi pubblici un’azienda privata, Alitalia, che negli ultimi anni ha accumulato una perdita media di circa mezzo miliardo di euro all’anno.

Gli italiani, grazie al Movimento 5 stelle, devono ricominciare a pagare per Alitalia: non bastavano i miliardi sperperati nella mala gestione pubblica di tanti decenni passati e nella disastrosa operazione dei “capitani coraggiosi” di Berlusconi.

Su questa vicenda dovrà intervenire la Corte dei Conti.