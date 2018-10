Cina. Inaugurato da Xi Jinping il ponte sul mare più lungo del mondo, 55 km

Agenpress – Il cantiere è costato 7,56 miliardi di dollari, oltre a ulteriori 4 miliardi e mezzo di dollari per le infrastrutture sul territorio. L’inaugurazione doveva avvenire nel 2016, ma ci sono stati rallentamenti per alcune modifiche in corso d’opera. Ad esempio la costruzione del tunnel sommerso è stata decisa successivamente: il delta del Fiume delle Perle è una delle aree più trafficate al mondo, quotidianamente vi circolano 4 mila navi per le quali era necessario lasciare un passaggio.

Al taglio del nastro ha partecipato il presidente Xi Jinping dalla città di Zhuhai, nel Guangdong, insieme a Carrie Lam, chief executive dell’ex colonia britannica.

Il ponte dei record collega Hong Kong a Zhuhai e Macao, le tre grandi città sul delta del Fiume delle Perle, nella provincia sud-orientale del Guangdong, in Cina. È lungo 55 km, con un tunnel sottomarino di 6,7 km collegato al ponte attraverso due isole artificiali ed è in grado di resistere a un terremoto di magnitudo 8, a un super tifone o all’urto di una nave cargo di 300.000 tonnellate. Per costruirlo sono state utilizzate 400 mila tonnellate di acciaio, quattro volte e mezzo la quantità utilizzata per il Golden Gate di San Francisco. La futuristica struttura avvicinerà la regione amministrativa speciale di Hong Kong a Zhuhai, con un viaggio di soli 45 minuti contro le attuali quattro ore, mentre Macao sarà raggiungibile da Zhuhai in appena 15 minuti.

Le autorità di Pechino presentano il ponte come un’opera cruciale per rilanciare l’economia della regione, come base manifatturiera per l’export cinese, per collegare città di altissimo valore economico abbattendo tempi e costi di trasferimento, oltre a incentivarne il turismo. Eppure, sono in tanti a esprimere perplessità sulla sua vera utilità, visto che già esistono collegamenti marittimi, aerei e ferroviari funzionanti. Uno studio iniziale prevedeva il transito giornaliero sul ponte di 33.100 veicoli, stima poi scesa a 29 mila. A Hong Kong sono in tanti a vedere nel ponte un ulteriore tentativo di Pechino di accrescere la sua ingerenza sull’ex colonia britannica, con una valenza molto più politica che economica.