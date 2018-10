Confedilizia: sulla patrimoniale un dibattito surreale

Agenpress. Il dibattito sulla patrimoniale è surreale. Da un lato, perché – in presenza di un Governo che fa frequentemente riferimento al “Contratto” sottoscritto dalle due forze che lo sostengono, Lega e Movimento 5 Stelle – nessuno ricorda che in quel documento è sancita nettamente la ‘contrarietà a misure di tassazione di tipo patrimoniale’. Dall’altro, perché altrettanto ignorata è l’esistenza in Italia di una patrimoniale da 21 miliardi di euro l’anno sugli unici beni che ad essa non possono sfuggire, gli immobili.

Una patrimoniale assurda che continua a deprimere l’economia e che – lo diciamo a chi si illude che ci siano ancora ‘tesoretti’ nelle disponibilità dei privati dai quali attingere in caso di crisi – ha già ampiamente eroso i risparmi delle famiglie e gli investimenti delle imprese. Forse è il caso di cercare altre strade.