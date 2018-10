Manovra. Bocciatura UE. Moscovici. Lasciamo una chance al dialogo. Di Maio. Non ci arrendiamo

Agenpress – La Commissione Ue ha respinto il Documento programmatico di bilancio italianoe ne ha chiesto uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. “L’Europa è costruita sulla cooperazione: se la fiducia viene erosa, tutti gli Stati membri vengono danneggiati, la nostra Unione viene danneggiata”, dice il vicepresidente della Commissione Ue, Dombrovski.

“Lasciamo una chance al dialogo”, ha detto ancora. Una decisione che “non significa che le nostre porte si chiudano”, al contrario è un invito al “dialogo costruttivo” su cui “accolgo con favore l’impegno del ministro Tria in questo senso” contenuto nella lettera inviata ieri dall’Italia a Bruxelles. “Sono certo che la Commissione Ue non è un freno” ma “è un’alleata per la crescita” dell’Italia.

Dopo la bocciatura europea alla manovra, il vicepremier Luigi Di Maio ha affermato su Facebook: “Sappiamo di essere l’ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani. E per questo non vi deluderemo. Sappiamo che, se dovessimo arrenderci, farebbero velocemente ritorno gli ‘esperti’ pro banche e pro austerity. E quindi non ci arrenderemo. Sappiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. E perciò non ci fermeremo”.