Manovra. Gasparri (FI). E’ una manovra con truffa, per arrivare alle Europee. Conte “piazzista”

Agenpress – “Obiettivo della manovra è giungere alle elezioni di maggio nella speranza che la gente non abbia ancora aperto gli occhi. E invece bisogna informare i cittadini su una drammatica realtà fatta di promesse senza sostanza, di inganni e di bugie. Conte è il piazzista del nulla e l’Italia rischia di pagare pesanti conseguenze per le menzogne dell’esecutivo”.

Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri (FI), che definisce la manovra “con truffa, gli inganni si stanno manifestando con chiarezza. L’obiettivo del governo è di arrivare alle elezioni europee senza che le bugie vengano scoperte. Ad esempio in materia di pensioni, l’annunciata quota cento potrà essere attivata con tre mesi di preavviso. Così i termini slittano in avanti, si spendono meno soldi nel corso del 2019 e si illudono più persone in caso di cambio in corsa della manovra per fallimento dei conti pubblici”.

“Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza hanno già annunciato che sarà lo Stato ad individuare i beneficiari, senza che le persone debbano fare delle domande. Così terranno tutti sulla corda dicendo, saremo noi a cercarti, stai tranquillo in attesa. Un milione di persone si faranno prendere in giro e alla fine pochi saranno i beneficiati da questa misura assistenziale. È noto, infatti, che i soldi stanziati possono servire al massimo per un milione di persone e non per i sei milioni e mezzo di cui si parla. C’è tutta quindi una manovra per sfar rimanere il Paese in attesa, differire i tempi, ridurre i mesi in cui si dovranno spendere soldi che non ci sono e tenere aperta una trattativa con l’Unione Europea”.