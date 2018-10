On. Renata Polverini (Forza Italia): Manovra, risponde solo a logiche elettorali e di rottura con l’Europa

Agenpress. Gli italiani dovrebbero in queste ore interrogarsi sul perché il governo gialloverde non cambierà di una virgola la manovra di bilancio preferendo lo scontro e la susseguente bocciatura dell’Europa nei nostri confronti.

La ragione principale a mio parere è che oramai sono costretti a mantenere tutto ciò che hanno promesso ai loro elettori pena la bocciatura senza appello alle elezioni europee del prossimo anno. Il fatto grave è che così facendo hanno esposto il Paese a gravi rischi .

Primo i costi economici della manovra con la fuga degli investitori stranieri , il maggior costo del denaro per prestiti e mutui , i 100 miliardi che il Tesoro dovrà trovare per rimborsare e rinnovare i titoli del debito pubblico italiano.

Secondo rischio che non è detto , anzi, che le forze populiste o sovraniste vincano le europee e nel caso in cui le vincessero innescherebbero un terzo rischio vale a dire che forze politiche votate solo a difendere i propri interessi non siano per niente disposte a farsi carico del nostro debito o dei nostri migranti.

Così in una nota l’On.Renata Polverini (FI)