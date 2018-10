Renzi: “Salvini e Di Maio, con il loro portavoce Conte, sfasciano la tenuta economica del Paese”

Agenpress. Per anni abbiamo lottato per recuperare credibilità in Europa e sui mercati. Adesso Salvini e Di Maio, con il loro portavoce Conte, sfasciano la tenuta economica del Paese. E il dramma è che non riusciranno comunque a mantenere le folli promesse elettorali neanche con il deficit al 2.4%.

“Ma a quale titolo tu ancora parli?”, si chiederanno i troll.

“Come uno che ha portato lo spread sotto quota 100. Adesso è sopra 300. E con lo spread sopra 300 le famiglie italiane piangono, gli speculatori internazionali godono”

Al motto di “me ne frego dell’Europa” stanno portando il Paese in recessione.

Fermatevi, l’Italia non merita una nuova crisi finanziaria.